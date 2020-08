Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldungen der PI Diepholz vom 29.08.2020

Diepholz (ots)

Diepholz: Fahren eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Nachmittag des 28.08.2020, gegen 15:20 Uhr, wurde eine 43jährige Frau aus Diepholz, die mit ihrem Pkw in der Stadt unterwegs war, durch Einsatzkräfte der Polizei Diepholz angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergeben sich bei der Frau Hinweise auf die Beeinflussung durch Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Stuhr - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am 28.08.2020, gegen 22:00 Uhr, wurde ein 33-jähriger Weyher mit seinem BMW Sportwagen in Stuhrbaum einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Kontrollierte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin stand er unter dem Einfluss von Kokain. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Syke - Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten Eine 59jährige Sykerin befuhr am Freitagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Bahnhofstraße in Syke entgegengesetzt auf dem Fußweg in Richtung Innenstadt. Eine 36jährige Frau aus Syke wollte mit ihrem Mercedes aus dem Bremer Weg kommend in die Bahnhofstraße einbiegen und übersah aufgrund einer Hecke die Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Radfahrerin leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Syke - Sachbeschädigung eines PKW Bisher unbekannte Täter beschädigten an der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz vor Mitternacht, einen PKW Daewoo in der Geschwister-Scholl-Straße auf bisher unbekannte Art und Weise an der Fahrertür, welche nun eine Delle aufweist. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Syke unter 04242-9690 entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall Eine 50jährige Frau aus Sulingen beabsichtigte am Freitagmittag mit ihrem Audi von der Hans-Hermann-Meyer-Str. auf die Diepholzer Straße einzubiegen. Dabei übersah sie die Vorfahrt eines 71jährigen Sulingers, der die Diepholzer Straße mit seinem Mercedes in Richtung Innenstadt befuhr. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Varrel - Unerlaubte Müllentsorgung Unbekannte lagerten diverse Müllsäcke und weiteren Restmüll in einem kleinen Waldstück nahe der Großen Aue und Zur Urloge in Varrel ab. Wer Hinweise zum unbekannten Müllentsorger geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Sulingen unter 04271- 9490.

