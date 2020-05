Polizei Düren

POL-DN: Portemonnaie aus Hosentasche gestohlen

Düren (ots)

In der Passage des Hauptbahnhofs wurde am Samstagabend ein Bahnreisender angerempelt - danach fehlte seine Geldbörse. Zwei verdächtige Männer kommen als Täter in Frage.

Um 19:10 Uhr hielt sich ein 42 Jahre alter Mann aus Jülich in der Unterführung am Dürener Bahnhof auf. Als er vor dem dortigen Ticketautomaten stand um einen Fahrschein zu ziehen, wurde er von einer männlichen Person angerempelt. Der Unbekannte und ein weiterer Mann entfernten sich dann in Richtung des Ausgangs Lagerstraße. Als der Jülicher wenige Augenblicke später seinen Fahrschein bezahlen wollte, stellte er das Fehlen seines Portemonnaies fest. Dieses hatte sich in der Gesäßtasche seiner Hose befunden.

Eine Beschreibung der zwei als Taschendiebe in Frage kommenden Männer liegt vor: Einer der beiden war etwa 1,80 m groß, von kräftiger Statur und bekleidet mit einer schwarzen Hose und hellen Schuhen. Sein Begleiter war mit geschätzten 1,75 m ein wenig kleiner, seine Statur wird als schmal bezeichnet. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose. Beide Männer waren von dunkler Hautfarbe.

Hinweise auf die beschriebenen Tatverdächtigen oder Angaben zum Tatgeschehen werden an die Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 erbeten.

