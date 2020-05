Polizei Düren

POL-DN: Glück im Unglück für 3jähriges Kind

Titz (ots)

Am Samstag den 09.05.2020, gegen 14:30 Uhr, wurde bei einem Unfall in Titz ein Kleinkind verletzt.

Eine 56-jährige Frau aus Titz befuhr mit ihrem Fahrzeug die Bergstraße in Opherten in Fahrtrichtung Maarstraße. In Höhe der Hausnummer 18 querte plötzlich ein 3-jähriges Kind die Straße, welches zuvor hinter einer Hauswand gestanden hatte. Aus bislang ungeklärten Gründen ist das Kind seiltlich in das Fahrzeug gelaufen. Das Kind wurde zwecks weiterer Untersuchungen in ein Kinderkrankenhaus gebracht.

An dem Pkw entstand kein Sachschaden und das Kind sowei die PKW-Führerin erlitten offenbar nur leichte Verletzungen

