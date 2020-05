Polizei Düren

POL-DN: Fahndung: Zeugenhinweise nach Tankstelleneinbrüchen erbeten

Düren (ots)

In der Nacht zum Sonntag ereigneten sich auf der viel befahrenen Euskirchener Straße gleich zwei Gullydeckel-Einbrüche zum Nachteil von Tankstellen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzusammenhang stehende Beobachtungen gemacht haben könnten.

Gegen 03:30 Uhr hatten Anwohner das Zerbersten einer Scheibe gehört und die Polizei informiert. Die zuerst eintreffenden Beamten stellten fest, dass der oder die Täter mittels eines in der Nähe herausgenommenen Gullydeckels eine Glasscheibe am Tankstellenshop durchschmissen hatten. Im Verlauf der sich sofort anschließenden Fahndung konnte jedoch keine tatverdächtige Person mehr angetroffen werden. Offenbar wurden eine noch nicht bestimmte Anzahl an Zigarettenpackungen entwendet.

Zwischen 06:30 Uhr und 07:30 Uhr am Sonntagmorgen verlief ein Einbruchsversuch in das Gebäude einer anderen Tankstelle mit demselben Modus Operandi, jedoch wenig erfolgreich. Dort wurde ebenfalls ein Gullydeckel gegen die Glasfront der Tankstelle geworfen, aber die Spezialverglasung hielt stand.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter Telefon 02421/949-0 entgegen.

