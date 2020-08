Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gesunkene Motoryacht in Bad Ems

Koblenz/Bad Ems (ots)

Am 21.08.2020 um 17:20 Uhr kam es in einem privaten Yachthafen an der Lahn zu einem Einsatz der Wasserschutzpolizei Koblenz.

Eine acht Meter lange Motoryacht war gesunken und lag auf Grund. Die mit 18 Mann im Einsatz befindliche Feuerwehr Bad Ems lenzte ca. 3000 Liter eines Wasser-Öl-Gemischs aus dem Innern des Fahrzeugs. Glücklicherweise gelangte nur eine geringfügige Menge Öl in das Hafenbecken. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen lag die Ursache des Sinkens der Motoryacht an einer Undichtigkeit am Bugstrahlruder, die durch unsachgemäß ausgeführte Wartungsarbeiten hervorgerufen wurde. Die Motoryacht soll im Laufe des Nachmittags mit einem Kran gehoben werden. Gegen den Besitzer der Yacht wird wegen des Verdachtes der Gewässerverunreinigung ermittelt.

