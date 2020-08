PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 2 schwer Verletzte bei 2 Unfällen auf der Schiersteiner Brücke -Vollsperrung beider Fahrtrichtungen

Wiesbaden (ots)

(SMA)Am Freitag Abend, 14. August 2020, gegen 21:30 Uhr befuhr ein 59-jähriger aus Wiesbaden mit seinem VW die Schiersteiner Brücke (BAB 643) auf dem rechten Fahrstreifen. In Höhe des Ausfädelungsstreifens Äppelalle wechselte er den Fahrstreifen nach links und übersah dabei den Toyota eines 54-Jährigen. Der 54-Jährige traf das Heck des 59-Jährigen so unglücklich, dass dieser ins Schlingern geriet, gegen die Betonschutzwand fuhr und sich schließlich überschlug. Der VW des 59-Jährigen blieb auf dem Dach liegen und der 59-Jährige musste schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen werden. Er kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Richtungsfahrbahn nach Wiesbaden musste voll gesperrt werden. Kurze Zeit später ereignete sich ein weiterer schwerer Verkehrsunfall auf der gegenüberliegenden Seite in Fahrtrichtung Mainz. Mutmaßlich geriet der Verkehrsfluss durch Gaffer ins Stocken, so dass zwei abgelenkte Fahrer auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auffuhren. Es verkeilten sich so drei Fahrzeuge ineinander, wobei ein 24-jähriger Mainzer in seinem Fiat eingeklemmt wurde. Er musste schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen und ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht werden. Auch hier musste die Fahrbahn voll gesperrt werden. 3 weitere Personen wurden bei den beiden Verkehrsunfällen leicht verletzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieben beide Fahrtrichtungen der Schiersteiner Brücke im Bereich zwischen der Äppelalle und dem Schiersteiner Kreuz für 3 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 45.000 EUR.

