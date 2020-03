Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ergänzung zu Gäufelden-Tailfingen: schwerer Unfall in der Hauptstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 16.25 Uhr ein schwerer Unfall in der Hauptstraße in Tailfingen (wir berichteten am Mittwoch). Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, bittet weiterhin Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden. Wie die Ermittlungen vor Ort ergaben, war der 17-jährige Jugendliche vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit in der Hauptstraße unterwegs.

