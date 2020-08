Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfallflucht in Sulingen - Autofahrer mit über 2,7 Promille in Diepholz unterwegs - Einbruch in Weyhe ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Sonntag kam es auf dem Parkplatz eines Seniorenheimes in der Memelstraße zu einer Unfallflucht, zu der die Polizei nach Zeugen sucht. Gegen kurz vor 06:00 Uhr stellte die Besitzerin eines silbernen VW Golf ihr Fahrzeug dort ab. Als sie gegen 13:00 Uhr zurückkehrte bemerkte sie einen frischen Unfallschaden auf der Beifahrerseite. Die Beifahrertür, die Seitenscheibe und der Außenspiegel wurden beschädigt, die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Der unbekannte Verursacher flüchtete unerlaubt, ihn sucht nun die Polizei und hofft dabei auf Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Telefon 04271/9490, entgegen.

Weyhe - Einbruch in Modehaus

In dem Zeitraum von Samstag 14:00 Uhr bis Sonntag 03.50 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Modegeschäft Am Marktplatz in Kirchweyhe. Der Täter versuchte gezielt den Tresor aufzuhebeln. Der Versuch schlug fehl. Anschließend verließ der Täter das Geschäft ohne erlangtes Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, entgegen.

Syke - Zwei Trunkenheitsfahrten am Sonntag

Einen 52-jährigen Bassumer kontrollierte die Polizei am Sonntag gegen 14.00 Uhr auf der Bassumer Landstraße. Bei einem Atem-Alkohol-Test wurde eine Alkohol-Konzentration von 0,8 Promille festgestellt. Eine ebenfalls alkoholisierte Frau wurde um 19.45 Uhr in der Straße Siebenhäuser angetroffen. Bei der 36-jährigen Sykerin wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,36 Promille festgestellt. Von ihr wurde der Führerschein sichergestellt. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Diepholz - Betrunken und ohne Führerschein

Einen 58-jährigen Diepholzer kontrollierte die Polizei am Sonntag gegen 15.00 Uhr in der Heeder Dorfstraße. Die Polizisten staunten nicht schlecht, die Überprüfung der Atemluft bei dem 58-Jährigen ergab eine Atem-Alkohol-Konzentration von über 2,7 Promille. Damit nicht genug, einen Führerschein konnte der Diepholzer auch nicht vorzeigen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel abgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell