Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Sirksfeld

Verletzte nach Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Drei verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (19.09.) in der Bauernschaft Sirksfeld ereignete. Eine 50-jährige Coesfelderin fuhr mit ihrem Auto von Sirksfeld in Richtung Stockum. In Höhe des Kreuzweges kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 40-jährigen Gescheranerin die die Loburger Straße in Richtung stadtauswärts befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrerinnen und eine Beifahrerin. Rettungswagen brachten die drei Frauen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell