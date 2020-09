Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Ältere Frau in Stuhr auf offener Straße überfallen - Illegale Müllverbrennung in Asendorf ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Ältere Dame überfallen / Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr wurde in Stuhr-Seckenhausen in der Delmenhorster Straße eine ältere gehbehinderte Dame von zwei bisher unbekannten Tätern überfallen. Dabei wurde die 78-Jährige von den Tätern an den Haaren gezogen, um ihr das mitgeführte Mobiltelefon sowie das Portemonnaie zu entwenden. Ein bisher unbekannter männlicher Zeuge eilte der Dame zur Hilfe. Dabei konnte er einem der Täter das zuvor entwendete Mobiltelefon abnehmen. Die Täter ergriffen daraufhin auf Fahrrädern die Flucht in Richtung Obernheider Straße. Die ältere Dame konnte keine Beschreibung der beiden Täter abgeben. Der Zeuge, der der älteren Frau zur Hilfe geeilt ist, ist der Polizei noch unbekannt. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Stuhr, Tel. 0421 / 5620500, zu melden. Hinweise weiterer Zeugen nimmt die ebenfalls die Polizei Stuhr entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfall

Ein 65-jähriger Roller-Fahrer wurde gestern gegen 17.30 Uhr bei einem Unfall in Kirchweyhe leicht verletzt. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer war aus der Straße Scharmarsch nach links auf die Kirchweyher Straße eingebogen und war mit dem Roller kollidiert. Dieser war auf der Kirchweyher Straße in Richtung Kirchweyhe unterwegs. Dem Pkw-Fahrer war beim Einbiegen die Sicht durch einen Abbieger auf den Rollerfahrer verdeckt. Bei dem Unfall erlitt der 65-Jährige leicht Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Asendorf - unerlaubte Abfall-Verbrennung im Garten

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Montag gegen 17.50 Uhr eine illegale Müllverbrennung im Garten. Nach Prüfung durch die eingesetzten Polizisten bewahrheitete sich der Sachverhalt. Ein 49-jähriger Mann aus Graue verbrannte außerhalb von geeigneten und dafür genehmigten Anlagen seinen Müll im Garten. Unter anderem konnten behandeltes Holz, Plastik und Ethernit-Platten festgestellt werden. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Den 49-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren, auch weil er die Ethernit-Platten als Sondermüll hätte entsorgen müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell