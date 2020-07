Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Ermittlungen eingeleitet

Sinzheim (ots)

Die Hintergründe einer Auseinandersetzung in der Sinzheimer Landstraße sind seit Sonntagmorgen Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Durch Zeugen wurde gegen 2:25 Uhr eine verletzte Person gegenüber einer Gaststätte in der Landstraße liegend gemeldet. Wie sich durch die ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden herausstellte, war der 21 Jahre alte Verletzte zuvor wegen zurückliegenden, gegen ihn gerichtete Beleidigungen zu einem Gespräch dorthin gekommen. Dies mündete augenscheinlich darin, dass der 24 Jahre alte Tatverdächtige seinem Kontrahenten Verletzungen mit einem Messer zufügte, die in einer Klinik der anschließenden Operation bedurften. Ebenfalls am Sonntag, gegen 19 Uhr, sollen sich mehrere vermummte Personen, zum Teil mit Hiebwaffen ausgestattet, unweit der Gaststätte zusammengefunden haben. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei entfernten sich die Unbekannten, bevor es zu körperlichen Angriffen kam. Die Hintergründe und Identitäten der noch unbekannten Beteiligten sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos.

