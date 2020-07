Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Einbruch in Kindergarten

Gaggenau (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Freitag, 15.20 Uhr und Sonntag, 12.20 Uhr, in einen Kindergarten im Wiesenweg. Der Täter verschaffte sich vermutlich durch ein Fenster Zutritt in das Gebäude. Im Inneren wurden Schranktüren und Schubladen gewaltsam geöffnet. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 500 Euro, ein Diebstahlschaden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07225 9887-0 entgegen genommen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell