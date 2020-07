Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Rastatt (ots)

Am Freitag ereignete sich gegen 9.40 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Friedrich-Ebert-Straße und Lützowerstraße in Rastatt. Der 24-jährige Seat-Fahrer war zu diesem Zeitpunkt auf der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Lützowerstraße unterwegs, als er mit einem Ford kollidierte. Der 51 Jahre alte Ford-Fahrer, welcher die Kreuzung Richtung Kehler-Straße passieren wollte, wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme sollen die beiden PKW-Fahrer behauptet haben, die Kreuzung jeweils in der Grünphase befahren zu haben. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Offenburg, Tel: 0781 212200, in Verbindung zu setzen.

/jh

