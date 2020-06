Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200624-4: Tatverdächtiger Brandstifter festgenommen - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei hat einen 42-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt zu haben.

Am frühen Mittwochmorgen (24. Juni) um 03:21 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von zwei Fahrzeugbränden in der Ulmenstraße. Vor Ort stellten die Beamten ein ausgebranntes Wohnmobil und Auto fest. In unmittelbarer Nähe zum Tatort trafen die Polizisten einen 42-jährigen Mann an. Da sich im Rahmen der Überprüfung des 42-Jährigen diverse Hinweise ergaben, dass der Mann für die Fahrzeugbrände verantwortlich gewesen sein könnte, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Bereits am Montag (22. Juni) hatte nachts gegen 01:15 Uhr in der Kölner Straße ein Auto gebrannt. Ein möglicher Tatzusammenhang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02233 52-0. (nh)

