Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200624-3: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Unfallfahrer kümmerte sich um seinen Wagen, nicht um eine 71-jährige Verletzte.

Am Dienstag (23. Juni) erstattete eine 71-Jährige in einer Polizeidienststelle Anzeige gegen Unbekannt. Sie war eigenen Angaben zufolge um 11:00 Uhr mit einer Zeugin (74) in Kierdorf zu Fuß auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Köttingen unterwegs. Beide nutzten den Gehweg. An einer Engstelle kam ihnen ein weißer Mercedes Benz Sprinter mit Dürener Kennzeichen aus Richtung Köttingen entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Wagen zu weit rechts und touchierte mit dem Außenspiegel den Arm der 71-Jährigen. Dabei wurde sie leicht verletzt. Das Spiegelgehäuse brach ab und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer des Sprinters setzte seine Fahrt zunächst fort, kehrte aber kurze Zeit später wieder zurück an die Unfallstelle. Zu diesem Zeitpunkt hielt die 71-Jährige das abgebrochene Spiegelgehäuse in ihren Händen. Der unbekannte Fahrer nahm es an sich und bedankte sich auf Hochdeutsch. Erst als die 71-Jährige ihn auf den Unfall und ihre Verletzung aufmerksam machte, spach der Mann plötzlich kein Deutsch mehr, stieg in den Wagen und fuhr davon.

Er ist etwa 185 Zentimeter groß, von schlanker Statur und hatte blonde mittellange Haare.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. Der flüchtige Fahrer des Mietwagens aus Düren muss mit einem Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen. (bm)

