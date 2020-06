Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Elfjähriger Radfahrer von Taxi erfasst - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmittag (23. Juni) ein elfjähriger Junge schwer verletzt worden.

Gegen 12:00 Uhr fuhr ein Taxifahrer (54) auf der Bernhard-Letterhaus-Straße in Richtung Bonner Ring. In der Einmündung zur Pestalozzistraße stieß er mit einem elfjährigen Radfahrer zusammen, der aus der Pestalozzistraße kam. Durch den Unfall wurde der Junge schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen werden. Ein Erziehungsberechtigter des Jungen erschien vor Ort. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell