Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden Haueneberstein - Unfallflucht

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer soll am Samstag, 18.07.2020, in der Zeit zwischen 12.00 - 13.00 Uhr, in der Straße Großer Maien in Haueneberstein, in das Heck eines dort geparkten bordeaufarbenen Pkw Mitsubishi gefahren sein. Ohne sich um seine Feststellungspflichten zu kümmern, verließ der verantwortliche Fahrzeugführer die Unfallörtlichkeit. Der erhebliche Heckschaden an dem nahezu neuwertigen Pkw wird auf ca. 5.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen des Unfallherganges sich unter Tel. 07221 / 680-120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

