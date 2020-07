Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B 500, Höhe Helbingfelsen - Schwerer Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der B 500 in Höhe des Helbingfelsens ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Der Fahrer eines Motorrades der Marke Kawasaki befuhr die B 500 bergwärts in Richtung Schwanenwasen. Hierbei kam er beim Durchfahren einer Rechtskurve, in Höhe des Parkplatzes Helbingfelsen, auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Motorrad der Marke Kawasaki, besetzt mit zwei Personen. Bei dem Unfall wurden alle drei Personen schwer verletzt. Die beiden Kradfahrer wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die Sozia wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger angefordert. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 8000 Euro.

