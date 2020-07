Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Tödlicher Verkehrsunfall

Rheinau (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag in der Straße `Im Holer´. Gegen 16 Uhr fuhr eine Autofahrerin in Linx rückwärts auf einem Parkplatz und erfasste dabei ein Kind, dass nach bisherigen Erkenntnissen zwischen geparkten Fahrzeugen hinter das fahrende Auto der Frau lief. Nach dem Transport des Kleinkindes mit einem Hubschrauber in eine Klinik, verstarb es dort wenige Stunden später in Folge der Verletzungen. Neben der Unfallaufnahme durch Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg, wurde durch die Staatsanwaltschaft Offenburg ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Ein Kriseninterventionsteam sorgte sich um die Betroffenen.

/rs

