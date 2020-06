Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gullideckel am Fahrbahnrand entfernt

Wegberg (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Montag, 22. Juni, gegen 21 Uhr, zwei Jugendliche, die mit einem Gullideckel in der Hand durch die Markusstraße liefen und alarmierte die Polizei. Die Beamten sicherten zunächst die Stelle, an der der Gullideckel fehlte und machten sich anschließend auf die Suche nach den zwei Tätern. Der Zeuge beschrieb die Jugendlichen als zirka 17 Jahre alt, bekleidet mit kurzen Hosen und dunklen T-Shirts. Beide hatten kurze dunkle Haare und einer der Täter hatte eine feste Zahnspange. Wer hat die beiden Täter auch gesehen? Wer kann Angaben machen? Meldungen nimmt das Verkehrskommissariat Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

