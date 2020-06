Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Am Ulmenweg drangen Unbekannte in der Nacht zu Montag, 22. Juni, in einen Pkw ein, der dort parkte. Aus dem Innenraum stahlen sie zwei Angelruten, einen Kescher sowie einen Koffer mit Angelzubehör.

