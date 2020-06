Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Schule

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Samstag (20. Juni), 12 Uhr und Sonntag (21. Juni), 19 Uhr in eine Schule an der Parkstraße ein. Im Gebäude versuchten sie eine Tür aufzuhebeln. In einem Klassenraum brachen sie zwei Schränke auf. Auf den ersten Blick wurde nichts entwendet.

