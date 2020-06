Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall schwer

Heinsberg (ots)

Am Montag, 22 Juni, gegen 9.30 Uhr, befuhr ein 63-Jähriger Mann aus Heinsberg mit seinem Pedelec den linken Gehweg der Poststraße aus Richtung Weberstraße in Richtung Ostpromenade. Hierbei wollte er an einer Grundstücksausfahrt vorbeifahren. In diesem Moment fuhr ein 54-Jähriger Pkw Fahrer mit seinem Fahrzeug aus dem Grundstück und wollte nach links in Richtung Ostpromenade einbiegen. Direkt vor der Ausfahrt kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch der Pedelec-Fahrer zu Boden fällt. Da er über starke Schmerzen klagte, wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Das Verkehrskommissariat Heinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell