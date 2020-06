Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kontrollen der Polizei

Geilenkirchen/ Übach-Palenberg (ots)

Zwischen 18 Uhr und 2 Uhr führten am Freitag, 19. Juni, Polizisten der Kreispolizeibehörde Heinsberg, gemeinsam mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Mönchengladbach, Verkehrskontrollen in Geilenkirchen und Übach-Palenberg durch.

Zunächst kontrollierten sie auf dem Beamtenparkplatz in Geilenkirchen mehrere Fahrzeuge.

Bei einem Wagen war die Betriebserlaubnis erloschen, da die Rückleuchten mit schwarzer Folie beklebt worden waren. Der Fahrzeugführer musste ein Verwarngeld bezahlen und die Folie sofort entfernen.

An drei weiteren Fahrzeugen wurden technische Veränderungen festgestellt und deshalb Anzeigen gefertigt. Bei einem weiteren Pkw waren die technischen Veränderungen so gravierend, dass das Fahrzeug beschlagnahmt und durch einen Sachverständigen begutachtet wird. Die Beamten fertigten auch in diesem Fall eine Anzeige.

Auf der Heerlener Straße in Scherpenseel stellten die Polizisten fest, dass ein Fahrer Alkohol konsumiert hatte. Er führte einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Polizeiwache durch und erhielt eine Anzeige. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Vier Radfahrern wurde ein Verwarngeld angeboten, weil sie die Heerlener Straße ohne Licht befuhren.

Ein Pkw Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und erhielt deshalb eine Anzeige.

Auch zukünftig wird die Polizei weitere dieser unangekündigten Verkehrskontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell