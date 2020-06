Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter zünden Mülleimer auf Parkplatz an

Wegberg (ots)

Unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Freitag (19. Juni), kurz vor Mitternacht, mehrere Mülleimer in Brand, die an einem Verbrauchermarkt an der Straße Am Bahnhof standen. Durch diesen Brand wurde ein Imbisswagen, der daneben abgestellt war, ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Kriminalpolizei Erkelenz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu melden.

