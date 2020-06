Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Freitag (19. Juni) ereignete sich gegen 23.50 Uhr, auf der Straße Zechenring ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Er war auf der Straße Zechenring aus Richtung Orsbeck kommend in Richtung Ratheim gefahren. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet mit seinem Fahrzeug gegen die Bordsteinkante, stürzte zu Boden und prallte gegen einen Grundstückszaun eines Firmengeländes. Dabei wurde sein Kopf unter dem Zaun eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den 22-jährigen Mann aus Schwalmtal. Er wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden.

