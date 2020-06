Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 172, vom 20.06.2020

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Erkelenz - Einbrüche in Gaststätten

In der Zeit vom 19.06.2020, 00:00 Uhr bis 19.06.2020, 10:00 Uhr drangen Unbekannte durch das Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss in das Innere einer Gaststätte am Franziskanerplatz ein. Hier wurden Bargeld aus der Kasse sowie zwei leere Sparboxen gestohlen. In der gleichen Nacht, in der Zeit von 00:45 Uhr bis 13:00 Uhr, wurde die Eingangstür eines Lokals in der Aachener Straße aufgebrochen. Im Lokal wurde dann ein Spielautomat aufgehebelt und die Geldkassette entwendet.

Erkelenz - Diebstahl aus Lkw

Bereits am Mittwoch, 17.06.2020, in der Zeit von 20:00 - 21:00 Uhr, wurde aus einem Klein- Lkw der Marke Renault Werkzeug gestohlen. Offenbar wurde ein Fenster aufgeschoben, um an das Werkzeug zu gelangen. Der Lkw parkte in der Bernhard-Hahn-Straße.

Hückelhoven- Brachelen - Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Donnerstag, 18.06.2020, 18:00 Uhr, bis Freitag, 19.06.2020, 11:00 Uhr wurden Dokumente aus einem Pkw VW, der in der Grabenstraße abgestellt war, gestohlen. Ob der Pkw verschlossen war konnte nicht gesagt werden.

Heinsberg - versuchter Einbruch in Firma

Am Freitag, 19.06.2020, 23:18 Uhr wurde der Alarm einer Firma in der Ferdinand-Porsche-Straße ausgelöst. An der Eingangstür konnten frische Hebelspuren gefunden werden.

Übach- Palenberg, Kabeldiebstahl

Von einer Baustelle zur Erneuerung des Rathausplatzes wurde bereits in der Zeit von Mittwoch, 17.06.2020, 16:30 Uhr bis Donnerstag, 18.06.2020, 07:00 Uhr Starkstromkabel gestohlen. Das Kabel war zwischen dem Stromverteiler und mehreren Baucontainern verlegt.

