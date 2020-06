Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 15-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wegberg (ots)

Am Freitag, 19. Juni, ereignete sich gegen 11.40 Uhr, an der Einmündung Grenzlandring (L 400)/ In Berg (L3) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Sie war mit ihrem Motorroller auf der Landstraße 3 aus Richtung Rickelrath kommend in Richtung Wegberg unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte sie nach links in Richtung Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw Ford einer 57-jährigen Frau aus Erkelenz. Durch den Aufprall wurde die Schülerin schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, wo sie stationär verblieb. Die Fahrerin des Pkw wurde nach ersten Erkenntnissen durch den Unfall nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Einmündung teilweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

