Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter zerstörten Gegenstände auf Kindergartengelände

Geilenkirchen-Tripsrath (ots)

Am Wochenende zwischen dem 19. Juni (Freitag) und dem 22. Juni (Montag), zerstörten drei unbekannte männliche Jugendliche, auf dem Gelände eines Kindergartens an der Annastraße, mehrere Holzbänke. Diese Täter rissen ebenfalls die Türen eines Gartenhauses auf und beschädigten die Türen dabei. Ein Zeuge hatte drei männliche unbekannte jugendliche Täter beobachten können. Weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den Tätern machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell