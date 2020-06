Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Reifen an zwei Pkw zerstochen

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Unbekannte Täter zerstachen in zwischen Samstag (20. Juni), 22 Uhr und Sonntag (21. Juni), 6.30 Uhr Reifen an zwei Fahrzeugen, die an der Thornstraße abgestellt waren.

