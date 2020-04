Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Drei Autos beschädigt - hoher Schaden

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 02:00 Uhr, beschädigten vermutlich zwei unbekannte Männer drei geparkte Autos an der Herner Straße. Ein Zeuge hatte zwei Männer beobachtet, die auf einen Porsche Cayenne, einen Mazda CX5 und einen VW Caddy mit einem Gegenstand einschlugen. An den Fahrzeugen entstand nach Schätzungen 18.000 Euro Sachschaden. Die beiden tatverdächtigen Männer konnten nur als Vollbartträger mit schwarzer und roter Jacke beschrieben werden.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

