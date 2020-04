Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Sonntag, gegen 10:00 Uhr, beobachtete eine 51-jährige Zeugin an der Kranichstraße einen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein unbekannter, männlicher Autofahrer rangierte mit seinem brauen VW Touran in einer Zufahrt. Dabei beschädigte er einen geparkten Anhänger und die angrenzende Mauer. Anschließend flüchtete er, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Teile des Kennzeichens konnten abgelesen werden. Es entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Marl

Zwischen Sonntag 16:00 Uhr und heute 10:15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen VW Golf an der Straße Am Alten Sportplatz. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Es entstand ca. 1.000 Euro Sachschaden.

Zeugen der Sachverhalte melden sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111.

