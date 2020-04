Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Recklinghausen: Einbruch und Dieseldiebstahl

Recklinghausen (ots)

Herten

In der Zeit von Sonntag, 20 Uhr bis Montag, 5 Uhr, brachen unbekannte Täter an einem auf der Straße Im Emscherbruch geparkten Firmenlastwagen den Tankdeckel auf und zapften etwa 270 Liter Dieselkraftstoff ab.

Recklinghausen

In der Zeit von letzten Donnerstag bis Samstag hebelten unbekannte Täter eine Tür auf, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Hochlarmarkstraße einzudringen. Die Täter stahlen aus einen Fernseher und eine Spielkonsole.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

