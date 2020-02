Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Zwei junge und alkoholisierte Frauen gehen in der Färberstraße auf eine 26-Jährige los und verletzen diese

Zu einer heftigen Streiterei und in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am frühen Dienstagmorgen, kurz vor 02 Uhr, zwischen drei jungen Frauen im Bereich der Färberstraße gekommen, wobei zwei der jüngeren Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren gemeinsam auf eine 26-Jährig losgegangen sind. In einer Bar kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die 20-Jährige der Älteren ein Getränk ins Gesicht schüttete. Aufgrund des streithaften Verhaltens der 20- und 21-Jährigen, wurden diese vom eingesetzten Türsteher der Gaststätte verwiesen. Als die 26-Jährige dann kurze Zeit später selbst die Bar verließ, wurde sie von den beiden jüngeren Frauen abgepasst uns schließlich körperlich mit an den Haaren ziehen sowie mit Schlägen ins Gesicht und gegen den Köper attackiert. Hierbei zog sich die 26-Jährige eine blutige Nase zu. Alle drei Frauen hatten bis in die frühen Morgenstunden bereits teils erheblich Alkohol konsumiert und waren mit Werten zwischen ein und zwei Promille zur Tatzeit nicht mehr nüchtern. Die beiden jüngeren Frauen müssen sich nun wegen der gemeinsam begangenen Körperverletzung in einem Strafverfahren verantworten.

