Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen) Mit spitzem Gegenstand rund 2000 Euro Schaden am Lack eines BMWs angereichtet

Bräunlingen (ots)

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein unbekannter Täter im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagabend an einem in der Blaumeerstraße abgestellten BMW erheblichen Schaden angerichtet. Der Unbekannte zerkratzte die gesamte rechte Seite des schwarzen BMWs und verursachte so rund 2000 Euro Schaden am Lack des Wagens. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell