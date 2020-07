Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durbach - In Streit geraten

Durbach (ots)

Die genauen Hintergründe einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag in einem Schwimmbad am Lindenplatz sind noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bislang, dass ein 8-Jähriger gegen 17:40 Uhr zunächst mit mehreren unbekannten Kindern gespielt haben soll. Anschließend sei es zum Streit zwischen einem weiteren Jungen gekommen, woraufhin dessen Mutter den 8-Jährigen körperlichen angegangen sei. Schwerere Verletzungen trug das Kind hierbei zwar nicht davon, trotzdem hat die Polizei nun Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Haus des Jugendrechts geführt.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell