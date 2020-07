Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Exhibitionistische Handlungen

Zeugenaufruf

Haslach (ots)

Eine 20 Jahre alte Frau musste am Sonntagvormittag auf dem Radweg zwischen Haslach und Mühlenbach eine unliebsame Begegnung machen. Nach ersten Ermittlungen beobachtete die Heranwachsende gegen 11:20 Uhr einen bislang unbekannten Mann, der zunächst mehrfach an der Frau vorbeigefahren sein soll und sie hierbei penetrant in den Blick nahm. Anschließend hätte er seinen dunkelblauen Volkswagen mit Offenburger Zulassung auf dem Feldweg abgestellt, die 20-Jährige erneut angestarrt und derweil an seinem Genitalbereich hantiert.

Der Unbekannte wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt und rund 175 Zentimeter groß beschrieben. Er soll von normaler Statur und braun gebrannt gewesen sein. Er trug dunkle Haare ("Igel-Frisur") sowie einen Dreitagebart und war mit einer dunklen Jeans und einem dunklen Oberteil bekleidet. Bei seinem Wagen könnte es sich möglichweise um einen dunkelblauen Passat gehandelt haben.

Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei Offenburg nehmen unter der Telefonnummer 0781 21-2820 Zeugenhinweise entgegen. Sie haben ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

