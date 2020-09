Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kartoffeln auf der B 61 bei Sulingen - Einbrecher in Stuhr festgenommen - 15-Jähriger mit Papas Auto in Stuhr erwischt ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Treckergespann verliert tonnenweise Kartoffeln

Etwa vier Tonnen erntefrische Kartoffeln verteilten sich gestern Abend auf der Bundesstraße 61 im Bereich Sulingen. Ein Treckergespann war von der B214 kommend in Richtung Norden unterwegs, als es während der Fahrt zu einem technischen Defekt kam. Eine Sicherungslasche war verrutscht, so dass sich die Ladung auf der Fahrbahn verteilte. Durch den Verursacher und die Straßenmeisterei wurden die Kartoffeln von der Straße geräumt und die Fahrbahn gereinigt. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Schwaförden - Einbruch in Vereinsheim

In der Zeit von Donnerstag, 19.00 Uhr, bis Freitag, 12.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täterin das Vereinsheim des TSV Schwaförden ein. Durch eine eingeschlagene Fensterscheibe gelangten sie in das Gebäude. Hier entwendeten die Unbekannten Spirituosen, Bargeld, Zigaretten und ein Laptop. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Syke - Einbruch

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag 17.30 Uhr bis Sonntag 10.30 Uhr in eine Wohnung in der Herrlichkeit eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür, durchsuchten mehrere Räume und flüchteten anschließend unerkannt. Nach ersten Ermittlungen entwendeten die Täter Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Diepholz - Unfall mit Streifenwagen

Am Samstag gegen 12.40 Uhr verunfallte ein Streifenwagen der Polizei bei einem missglückten Überholmanöver. Die Polizeistreife war mit einem VW-Bus auf der Ossenbecker Straße in Richtung Aschen unterwegs und beabsichtigte einen langsam vorrausfahrenden Pkw zu überholen. Genau in diesem Moment bog der 57-jährige Fahrer eines Mercedes mit Anhänger nach links in die Straße Schafdrift ab. Es kam zu einer seitlichen Berührung zwischen dem Streifenwagen und dem Anhänger. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Eine Streife der Polizei Vechta nahm den Unfall auf und übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Stuhr - Einbruch, Polizei nimmt Täter fest

Sonntagnacht gegen 03.00 Uhr traten ein 19-jähriger Bremer und ein weiterer, aber bisher unbekannter Täter, gegen die Scheibe eines Geschäftes in der Jupiterstraße in Brinkum. Die Scheibe zerbrach und die Täter begaben sich in das Geschäft. Sie entwendeten mehrere Gegenstände und flüchteten. Anwohner hatten Geräusche gehört und die Polizei verständigt. Mit mehreren Streifenwagen wurde nach den flüchtigen Tätern gefahndet. In der Nähe des Tatortes konnte der 19-Jährige, als einer der Täter, von der Polizei festgenommen werden. Die Ermittlungen nach dem zweiten Täter dauern an.

Stuhr - 15-Jähriger mit Papas Auto unterwegs

In der Nacht zu Montag, zwischen 01:10 Uhr und 01:50 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Stuhrer mit dem Pkw seines Vaters in Stuhrbaum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Als eine Polizeistreife da Fahrzeug kontrollieren wollte, flüchtete der 15-Jährige zu Fuß. Seine ebenfalls flüchtenden Mitfahrer konnten von den Beamten gestellt werden, woraufhin diese den 15-jährigen Fahrer benannten. Kurze Zeit später fuhr der Jugendliche erneut mit dem Pkw, konnte aber von der Polizei gestoppt werden. Der 15-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Er wurde seinen Eltern übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell