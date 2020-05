POL-KN: Meldungen Schwarzwald-Baar-Kreis

Polizeipräsidium Konstanz

Dachstuhlbrand Unterkirnach

Am Samstagabend kam es gegen 23.30 Uhr in Unterkirnach zu einem Brandgeschehen. Im Schlegeltal brannte an einer unbewohnten Mühle der Dachstuhl. Das Feuer konnte von der Feuerwehr Unterkirnach gelöscht werden, erste Ermittlungen der Polizei St. Georgen deuten darauf hin, dass der Brand wohl durch ein Feuer in einem Ofen verursacht wurde, die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Ersten Schätzungen zu Folge liegt der Brandschaden bei ca. 10 000.- EUR

Demonstration Villingen

Am Samstagnachmittag kam es in der Villinger Innenstadt zu einer Demonstration gegen die aktuell geltende Corona-Verordnung und den damit einhergehenden Grundrechtseinschränkungen. Die ca. 300 Teilnehmer folgten den Redebeiträgen unter der Wahrung der erforderlichen Mindestabstände. Aus polizeilicher Sicht verlief die Kundgebung störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.

Villingen - Einbrüche

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagfrüh kam es im Bereich der Hilda-von-Nassau-Straße in Villingen in einem Rohbau zu einem Einbruch. Die Einbrecher suchten offensichtlich gezielt nach Baumaterialien und nahmen Kupferrohre und Unterputzinstallationen mit, nachdem zwei verschlossene Baustellentüren aufgehebelt wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter 07721/601-0 entgegen.

Am Samstagnachmittag kam es zwischen 14 und 17 Uhr im Bereich der Gerberstraße zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter drangen über ein gekipptes Fenster in eine Wohnung ein und erlangten Bargeld und Schmuck. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Villingen unter 07721/601-0 entgegen.

