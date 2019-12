Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Serieneinbrecher auf die Spur gekommen

Rostock (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Rostock konnten am 23. November 2019 einen 44-jährigen Mann auf frischer Tat während eines Einbruchs in die Gaststätte "Old Western" in Rostock stellen. Im Zuge weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen ist es der Polizei gelungen, gegen den Beschuldigten Verdachtsgründe für weitere Einbrüche in Rostock zu sichern. Bei den sich anschließenden Durchsuchungen stellte die Polizei verschiedene Gegenstände sowie eine größere Menge Bargeld fest. Die Gegenstände wurden bei vorherigen Einbrüchen in Rostock, unter anderem aus der Gaststätte "Old Western" und dem Café "Heumond"; in Warnemünde aus dem Café "Röntgen" und dem Café "Mecklenburger Backstuben" entwendet.

In einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Rostock und der Kriminalpolizei Rostock konnte der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Serieneinbrecher nach einem Beschluss des Amtsgerichts Rostock in Untersuchungshaft genommen werden.

Der besonders schwere Fall des Diebstahls wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 10 Jahren bestraft.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell