Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen Landkreis Rottweil

Rottweil (ots)

Rottweil - Marienstatue zerstört

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Freitag in Rottweil im Mariental die dortige Marienstatue zerstört. Die etwa ein Meter hohe Statue wurde umgeworfen und wurde hierbei zerstört. Wer Angaben oder sachdienliche Hinweise zur Tat machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter 0741/477410 zu melden.

Villingendorf - Fehlendes Licht überführt Drogenkonsumenten

Als am Samstagabend gegen 21.30 Uhr ein Radfahrer in Villingendorf ohne Licht unterwegs war, kam es durch die Polizei Rottweil im Anschluss zu einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde der deutlich nervöse Radfahrer genauer unter die Lupe genommen. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser eine nicht unerhebliche Menge an Drogen in einem Rucksack mit sich führte, weshalb weitere Ermittlungen eingeleitet wurden. Der Radfahrer wird nun wegen einem Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht

