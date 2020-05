POL-KN: Meldungen Landkreis Tuttlingen

Polizeipräsidium Konstanz

Immendingen - Alkoholkontrolle

Das Polizeirevier Tuttlingen führte am Sonntagmorgen gegen 02.40 Uhr stationäre Verkehrskontrollen in Immendingen durch. Hierbei wurde eine 26-jährige Fahrzeug-Lenkerin kontrolliert und festgestellt, dass diese unter Alkoholbeeinflussung stand. Der festgestellt Alkoholwert hat zur Folge, dass bei der Frau eine Blutprobe entnommen wurde, gleichzeitig wurde deren Führerschein einbehalten.

Neuhausen ob Eck - Unbekannte besprühen Geschwindigkeitsmessanlage

In der Zeit von Freitag 15 Uhr bis Sonntag 10 Uhr haben Unbekannte in Neuhausen in der Stockacher Straße die dortige Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt. Mit silberner Farbe wurden die Messbereiche der Anlage besprüht. Die Polizei benötigt zur Klärung dieser Straftat weitere Hinweise. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Mühlheim in Verbindung zu setzen. Telefon 07463/99610

Spaichingen - Pkw übersieht Radfahrerin

Am Samstagmorgen kam es gegen 10.30 Uhr am sogenannten Ochsenkreisel in Spaichingen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin. Ein 66-jähriger Pkw-Lenker übersah beim Einfahren von der Hauptstraße in den Kreisel eine 68-jährige Radfahrerin, die bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Durch die Kollision wurde diese vom Rad geschleudert und musste vom Rettungsdienst ins Klinikum Tuttlingen verbracht werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca. 1000.- EUR geschätzt.

Gosheim - Messerangriff im häuslichen Bereich

Am Sonntagmorgen kam es um 02.00 Uhr in Gosheim zu einem Polizeieinsatz. Eine 24-jährige Frau wollte ihren schlafenden 21-jährigen Freund wecken. Als dies unsanft geschah, würgte dieser die Frau. Diese wiederum griff den Freund mit einem Messer an, um aus dem Würgegriff zu kommen. Durch den Messerangriff kam es zu einer Stichverletzung am Oberarm, weshalb dieser den Würgegriff löste. Der Mann musste zur weiteren Behandlung ins Klinikum Rottweil verbracht werden. Beide Beteiligten werden nun von der Polizei wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zur Anzeige gebracht.

Denkingen - Corona-Verstoß

In Denkingen wurde nach einem Hinweis am Samstagabend festgestellt, dass sich ca. 15 Jugendliche im Bereich der Klippenstraße an einer Parkbank versammelten. Sie konsumierten alkoholische Getränke. Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Verordnung sind solche Ansammlungen verboten. Beim Eintreffen der Streife gelang einem Teil der Personen die Flucht. Insgesamt konnte die Polizei 7 Personen festhalten und kontrollieren. Nachdem der Partyplatz gesäubert wurde, verließ das Partyvolk paarweise und in Abständen die Örtlichkeit. Sie werden beim Ordnungsamt zur Anzeige gebracht und müssen mit entsprechenden Bußgeldbescheiden rechnen.

