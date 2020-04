Polizei Mettmann

POL-ME: Räuberischer Diebstahl in Verbrauchermarkt -Ratingen- 2004070

Mettmann (ots)

Am Samstag, den 11.04.2020, gegen 18:00 Uhr, konnte der 55jährige Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes an der Straße Am Sandbach feststellen, wie ein 29jähriger Ratinger mehrere CDs und einen Lautsprecher aus der Elektroabteilung in einer mitgeführten Tragetasche verstaute. Anschließend passierte der Ratinger den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv sprach diesen daraufhin an. Unvermittelt zog der Ratinger einen Metallstab aus der Tragetasche und versuchte den Ladendetektiv damit am Kopf zu treffen. Gemeinsam mit dem Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens konnte der Beschuldigte nach einer Rangelei überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Nach dem Eintreffen der hinzugerufenen Beamten wurden dem polizeibekannten Ratinger Handfesseln angelegt, da dieser sich nicht beruhigen wollte und weiter versuchte um sich zu schlagen. Das mitgeführte Diebesgut sowie das Schlagwerkezug wurden sichergestellt. Der Ratinger wurde vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen an die Kriminalpolizei übergeben. Nach einer Blutprobenentnahme wurde er am nächsten Morgen auf Weisung der Staatsanwaltschaft aus dem Gewahrsam entlassen.

