Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Ausgelöster Alarmanlage an der Schule

Leichlingen (ots)

Von der Eingangstür der Schule ausgehend hat die Alarmanlage ausgelöst.

Ein Zeuge bemerkte am letzten Sonntag (09.02.), zwischen 14:20 Uhr und 15:20 Uhr, beim Spazierengehen einen optischen wie auch akustischen Alarm an der Grundschule Am Büscherhof.

Eine Mitarbeiterin der Schule konnte feststellen, dass dieser Alarm von der Eingangstür ausgelöst wurde. Vermutlich hat jemand diesen durch sehr festes Ziehen an der Tür ausgelöst. Beschädigt wurde dabei jedoch nichts.

Der Zeuge hatte außer ein paar spielenden Kindern keine anderen Personen bemerkt. Weitere sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

