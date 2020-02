Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Fußpflegegeschäft

Bergisch Gladbach (ots)

Einbrecher sind in ein Fußpflegegeschäft eingedrungen, haben sämtliche Räume durchsucht, bevor sie unerkannt flüchten konnten.

Die Geschäftsinhaberin wurde gestern Nachmittag von Nachbarn verständigt, dass in die Räume in Herkenrath an der Straße Ball eingebrochen worden ist. Sofort wurde die Polizei verständigt. Die Täter hatten die Eingangstür aufgebrochen und sämtliche Schränke und Schubläden in den Geschäftsräumen durchsucht. Was genau gestohlen wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit vom 06.02., 18:00 Uhr bis zum 11.02., 17:00 Uhr Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell