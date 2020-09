POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 06.09.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Pressemeldung der PI Diepholz vom 06.09.2020

Diepholz (ots)

PI Diepholz

PK Sulingen

Weiterer Kennzeichendiebstahl in Kirchdorf

Im Zeitraum vom 03.09.2020, ca. 21:00 Uhr, bis 05.09.2020, ca. 19:45 Uhr, wurde vom Gelände der Tankstelle in der Barenburger Straße in Kirchdorf ein Kennzeichen entwendet. Das Kennzeichen befand sich an einem KFZ- Mietanhänger, der in einer Reihe mit weiteren Anhängern stand. Das Kennzeichen wurde aus der Halterung gerissen. Damit ist bei der Polizei das 2. Kennzeichen bekannt geworden, dass in Kirchdorf entwendet worden ist. Wer Hinweise zu Täter oder den Kennzeichen geben kann, wende sich bitte an die Polizei Sulingen unter 04271-9490.

PK Weyhe

PK Syke

Syke - Brand einer Lüftungsanlage Am 05.09.2020, gegen 11:20 Uhr, wurde der Polizei ein Brand einer Lüftungsanlage in einer Tischlerei in Syke in der Borgwardstraße gemeldet. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten den Brand im Bereich der Lüftungsanlage schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

