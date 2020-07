Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Polizeibeamte wegen persönlichen Einsatzes besonders gewürdigt

Nienburg (ots)

(BER)Eine besonders erfreuliche Aufgabe hatte der Leiter Einsatz der Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg, Marcel Bente, Ende Juni zu erledigen. Insgesamt 5 Beamtinnen und Beamte der PI waren in das Büro des Polizeioberrates gerufen worden, um einen ganz besonderen Dank entgegen zu nehmen. 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nienburger Dienststelle hatten sich bei einer Vermisstensuche, die in Verden begann, besonders engagiert. Nachdem der Vermisste stark unterkühlt in unzugänglichem Gebiet an der "Rolle" in Nienburg vom Polizeihubschrauber entdeckt worden war, drangen die Nienburger Polizeibeamten bis zu dem älteren Mann vor. Bis zum Eintreffen von Rettungskräften leisteten die Ersthelfer Wiederbelebungs- und lebensrettende Sofortmaßnahmen. Der fünfte Beamte, der von Bente begrüßt wurde, kommt aus Bad Nenndorf. Der junge Mann, noch im Studium, fuhr am 19.06. in Uniform mit der S-Bahn von Hannover zum Dienst nach Bad Nenndorf, als er von Mitreisenden auf einen bewusstlosen Jungen in einem Sitz hingewiesen wurde. Der angehende Polizeikommissar leistete umgehend Erste Hilfe, alarmierte Rettungskräfte und ließ den Zug in Barsinghausen stoppen. Hier assistierte er den Rettungssanitätern. Weiterhin stellte er die Sachen des Bewusstlosen sicher, stellte seine Personalien fest und informierte die Mutter des 15-jährigen. Der Leiter Einsatz betonte bei seinem Dank für die Einsätze, dass es für Polizeibeamte selbstverständlich sei, Menschen in Not zu helfen. Das engagierte Verhalten der 5 Kolleginnen und Kollegen sei jedoch Grund genug, Ihnen besonders zu danken.

Rückfragen bitte an:

Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell