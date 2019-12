Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schuppen brennt komplett nieder

Lieser (ots)

Am 28.12.2019 wurde gegen 15:25 Uhr der Polizei Bernkastel ein Schuppenbrand in Lieser, Gemarkung Wiesgraben, gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich der Holzschuppen im Vollbrand befand. Die Feuerwehr konnte, trotz sofortiger Löschmaßnahmen, nicht verhindern, dass der Schuppen komplett abbrannte. Als Brandursache wird ein Defekt an einem im Betrieb befindlichen Holzofen vermutet, der im Schuppen stand. Die Schadenshöhe wird laut Eigentümer auf ca. 5000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Kues, Lieser und Maring-Noviand mit insgesamt 55 Einsatzkräften, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, das DRK mit einem Rettungswagen und die Polizei Bernkastel-Kues.

Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

