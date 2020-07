Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht auf dem Festplatz Stadthagen - Verkehrsunfallflüchtiger gesucht

Stadthagen (ots)

Am 06.07.20, war auf dem Festplatz in Stadthagen in Höhe des Ratsgymnasiums an der dortigen Hecke zur Büschingstraße zwischen 09.30 und 13.15 Uhr ein schwarzer VW Polo abgestellt. Als die Fahrerin ihren Pkw wieder nutzen wollte, stellte sie fest, dass dieser auf der Beifahrerseite im unteren Bereich des Radkastens und der Beifahrertür beschädigt war (Sachschaden ca. 1500 Euro). Dort befanden sich Eindellungen und Kratzer im Lack. Bei der Unfallaufnahme konnten blaue Fremdlackanhaftungen gesichert werden. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum verursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, das Polizeikommissariat Stadthagen unter der Telefonnnummer 0572140040 zu verständigen./phi

