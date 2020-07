Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Draht über Weg gespannt

Bückeburg (ots)

(ma)

Eine Bückeburgerin entdeckte am Samstag gg. 18.00 Uhr in der Bückeburger Niederung an dem Brückengeländer der Aue, Verlängerung Heidornweg, einen am Brückengeländer befestigten und über den asphaltierten Feldweg gespannten dünnen Draht. Der Draht war in einer Höhe von ca. 10 cm angebracht und wurde von der Hinweisgeberin entfernt und zur Polizei gebracht.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Tatverdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, wenden sich bitte an die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell